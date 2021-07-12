Тюменцы завоевали медали чемпионата России по спорту глухих

Чемпионат России по спорту глухих в дисциплине "легкая атлетика" прошел в Чебоксарах. Участие в состязаниях приняли более 300 спортсменов из 33 регионов страны.
В беге на 400 метров с барьерами победителем стал представитель Тюменской области Константин Гребенщиков. Тюменец Даниил Баганов завоевал серебряную медаль в беге на 800 метров и бронзовую в беге на 1500 метров.
"Выступление своих спортсменов оцениваю на "отлично", ребята показали свой профессионализм на высоком уровне и завоевали путевку на чемпионат мира и Сурдлимпийские игры. Сейчас нам предстоит ежедневная подготовка, хотим достойно представить свой регион на этих соревнованиях, — отмечает заслуженный тренер России, тренер по адаптивному виду спорта ГАУ ТО "ЦСП" Олег Скаморовский.
Чемпионат мира состоится в Польше в августе, а 24-е Сурдлимпийские игры – в мае 2022 года в Бразилии.
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