Тюменцы с ограниченными возможностями здоровья освоят парусный спорт

Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

В Тюменской области стартует проект "Свежий ветер: парусный спорт для людей с инвалидностью". Его участники познакомятся с парусным спортом, пройдут теоретическое и практическое обучение по управлению парусным катамараном, которое завершится итоговыми соревнованиями.

Участники проекта, показавшие лучшие результаты, войдут в состав сборной команды Тюменской области. Она представит регион на всероссийских и межрегиональных соревнованиях по парусному спорту.

"Испытание экстремальным видом спорта будет способствовать переоценке жизненных позиций спортсменов, призовет к активному образу жизни и станет очередным шагом для развития в Тюменской области парусного спорта как современного и захватывающего средства социальной реабилитации и интеграции людей с инвалидностью", — рассказывают организаторы — Тюменская областная организация Всероссийского общества инвалидов. С этим проектом она стала победителем конкурса фонда президентских грантов.

Участники проекта — люди с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 65 лет, проживающие на территории Тюменской области. Проведение теоретических и практических занятий планируется в июле – сентябре 2021 года. Дополнительная информация по тел. 8 (3452) 56-89-40 (доб.5).