Тюменский спортсмен завоевал три медали на Первенстве России по легкой атлетике спорта глухих

Фото: ГАУ ТО "ОСШОР"

В Чебоксарах состоялось Первенство России по легкой атлетике спорта глухих. По итогам соревнований тюменский спортсмен завоевал три медали.

Спортсмен-инструктор Областной школы олимпийского резерва по легкой атлетике спорта глухих Сильнягин Данил занял первое место в беге на дистанции 3000 м с препятствиями. Бег на дистанции 400 м с барьерами принес Данилу серебряную медаль. В беге на дистанции 400 м, выполнив требования КМС, спортсмен завоевал бронзовую медаль. Выступает Данил под руководством тренера Ивана Скурихина.

В Чемпионате участвовало более 300 спортсменов из 33 регионов страны. Первенство проходило 2 дня. Награды разыграли в беге, эстафете, прыжках в высоту, длину, с шестом, тройном прыжке, метании ядра, копья, диска и молота.