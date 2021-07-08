Черчесов уволен с поста тренера сборной России по футболу

Российский футбольный союз совместно с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым принял решение о расторжении контакта со специалистом и его тренерским штабом.

В РФС отметили, что начинают работу по поиску кандидатов на эти позиции.

Александр Дюков, президент РФС: "Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение о прекращении его контракта. Российский футбольный союз начнет поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года".

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Напомним, что Черчесов возглавил сборную России 10 августа 2016 года. Вопросы к нему появились против крайне неудачной игры сборной России на проходящем сейчас чемпионате Европы по футболу.

Фото newsprom.ru