Тюменский велогонщик выиграл золото всероссийской молодежной Спартакиады

Фото: ГАУ ТО "ОСШОР"

В Ростове-на-Дону на велотреке стадиона "Локомотив" завершилась V летняя Спартакиада молодёжи России 2021 года по велосипедному спорту (трек).

В дисциплине "гонка по очкам" золотую медаль для Тюменской области завоевал спортсмен ГАУ ТО "Областная спортивная школа олимпийского резерва" Глеб Космачев. По итогам четырёхдневной борьбы сборная Тюменской области заняла 15 место.

После Спартакиады по треку Глеб сразу же направился в Самару на многодневную гонку по шоссе в рамках Первенства России.