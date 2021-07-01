Тюменские слаломисты привезли 15 медалей чемпионата УрФО

Фото: ГАУ ТО "ОСШОР"

Чемпионат Уральского федерального округа по гребному слалому завершился 28 июня в Нижнем Тагиле. Участие в различных дисциплинах приняли спортсмены из Свердловской, Челябинской и Тюменской области.

Сборную команду Тюменской области под руководством тренеров Касимова А.Ю., Конради А.В. и Баранова Н.С. представили 17 спортсменов по гребному слалому. Войдя в итоге в десятку лучших, тюменские спортсмены показали достойные результаты.

В категории 3хК-1ж стала лучшей тройка Марии Соколовой, Марии Константиновой и Елены Тотолиной, а в категории 3хС-1ж - тройка со Златой Полуэктовой и Марей Соколовой.

Серебряные медали завоевали: Антон Сироткин, Дании Богомолов и Никита Богомолов заняли 2 место в категории 3хС-1м, Николай Баранов (С-1м), Злата Полуэктова (С-1ж), Мария Соколова (К-1ж эсктрим), Мария Соколова (К-1ж). Также Злата Полуэктова и Антон Сироткин стали вторыми в категории С-2смешанный. В числе троек второе место заняли Артур Сибгатуллин, Данил Осипов и Богдан Быць (категория 3хК-1м), а также тройка со Златой Полуэктовой (3хК).

Бронзовыми призерами чемпионата стали: Мария Соколова (С-1ж), Мария Константинова (К-1ж), Николай Баранов в паре с Зульфией Сабитовой (слалом С-2смешаный), Зтала Полуэктова (К-1ж экстрим), тройка с Марией Константиновойа и Еленой Тотолиной (3хС-1ж).