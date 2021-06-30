В Тюмени в июле продолжится прием нормативов ГТО на уличных спортплощадках

В июле городские центры тестирования будут принимать нормативы ВФСК "ГТО" по следующим испытаниям:

— бег на 30 м, 60 м, 100 м, 1 км, 1,5 км, 2 км, 3 км;

— кросс по пересеченной местности на 1 км, 2 км, 3 км, 5 км;

— плавание на 25 м и на 50 м;

— метание теннисного мяча, метание мяча весом 150 г, метание гранаты весом 500 г, 700 г;

— челночный бег 3х10м;

— подтягивание на высокой перекладине;

— сгибание и разгибание рук в упоре лежа;

— наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами,

— поднимание туловища из положения лежа на спине,

— прыжок в длину с места толчком двумя ногами;

— рывок гири;

— стрельба из пневматической, электронной винтовки;

— самозащита без оружия.

Для того, чтобы приступить к выполнению нормативов, необходимо зарегистрироваться на сайте www.gto.ru и получить медицинский допуск.

Некоторые виды испытаний по-прежнему будут проводиться в помещениях. С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции количество людей, допускаемых одновременно в помещение, ограничено, поэтому необходима предварительная запись по телефонам центров тестирования.

Прием нормативов осуществляется с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.