В Тюмени в июле продолжится прием нормативов ГТО на уличных спортплощадках

В июле городские центры тестирования будут принимать нормативы ВФСК "ГТО" по следующим испытаниям:
— бег на 30 м, 60 м, 100 м, 1 км, 1,5 км, 2 км, 3 км;
— кросс по пересеченной местности на 1 км, 2 км, 3 км, 5 км;
— плавание на 25 м и на 50 м;
— метание теннисного мяча, метание мяча весом 150 г, метание гранаты весом 500 г, 700 г;
— челночный бег 3х10м;
— подтягивание на высокой перекладине;
— сгибание и разгибание рук в упоре лежа;
— наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами,
— поднимание туловища из положения лежа на спине,
— прыжок в длину с места толчком двумя ногами;
— рывок гири;
— стрельба из пневматической, электронной винтовки;
— самозащита без оружия.
Для того, чтобы приступить к выполнению нормативов, необходимо зарегистрироваться на сайте www.gto.ru и получить медицинский допуск.
Некоторые виды испытаний по-прежнему будут проводиться в помещениях. С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции количество людей, допускаемых одновременно в помещение, ограничено, поэтому необходима предварительная запись по телефонам центров тестирования.
Прием нормативов осуществляется с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.
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