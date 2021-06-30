Главного инженера спортивной школы "Прибой" поощрили Благодарностью городской Думы

11:48 29 июня 2021
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Фото с сайта Тюменской городской Думы

За лаконичной формулировкой "за добросовестный труд и профессиональное мастерство" стоит долгий путь в любимой профессии.

Сложнейшее инженерное оборудование трех спортивных комплексов, технологии заливки льда и поддержание необходимой влажности и температуры на крупнейшем в городе катке, рабочее состояние систем кондиционирования и вентиляции, безопасность бассейна – все под контролем одного человека.

– Для меня очень важно говорить "спасибо" тем, кто самоотверженно трудится, достигает профессиональных высот, кому можно доверить дело любой сложности, зная, что человек не подведет, – отметил депутат Александр Яковлев, вручая сотруднику "Прибоя" заслуженную награду.

Теги: депутаты
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