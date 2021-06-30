Главного инженера спортивной школы "Прибой" поощрили Благодарностью городской Думы

Фото с сайта Тюменской городской Думы

За лаконичной формулировкой "за добросовестный труд и профессиональное мастерство" стоит долгий путь в любимой профессии.

Сложнейшее инженерное оборудование трех спортивных комплексов, технологии заливки льда и поддержание необходимой влажности и температуры на крупнейшем в городе катке, рабочее состояние систем кондиционирования и вентиляции, безопасность бассейна – все под контролем одного человека.