Главного инженера спортивной школы "Прибой" поощрили Благодарностью городской Думы

За лаконичной формулировкой "за добросовестный труд и профессиональное мастерство" стоит долгий путь в любимой профессии.
Сложнейшее инженерное оборудование трех спортивных комплексов, технологии заливки льда и поддержание необходимой влажности и температуры на крупнейшем в городе катке, рабочее состояние систем кондиционирования и вентиляции, безопасность бассейна – все под контролем одного человека.
– Для меня очень важно говорить "спасибо" тем, кто самоотверженно трудится, достигает профессиональных высот, кому можно доверить дело любой сложности, зная, что человек не подведет, – отметил депутат Александр Яковлев, вручая сотруднику "Прибоя" заслуженную награду.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru