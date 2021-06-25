Осенью Тюменскую область ждут два больших спортивных события

Фото: Федерация бодибилдинга Тюменской области

В октябре состоятся Чемпионат и Первенство России по бодибилдингу в Тюмени, и Межрегиональное Первенство и Чемпионат Тюменской области по бодибилдингу, фитнесу и силовым видам спорта в Тобольске.

В середине июня прошла плановая традиционная встреча Федерации бодибилдинга Тюменской области в честь завершения сезона. В этот день председатель Федерации и заслуженный мастер спорта России по бодибилдингу Наталья Проскурякова поделилась грандиозными планами на грядущий сезон "Осень – 2021". Спортсменов ожидает множество соревнований и мероприятий, где они смогут проявить себя и завоевать новые награды.

"Межрегиональное Первенство и Чемпионат Тюменской области по бодибилдингу, фитнесу и силовым видам спорта пройдет 2 и 3 октября в Тобольске. Это будет не просто Чемпионат, а мультиспортивный фестиваль, на котором абсолютный чемпион по бодибилдингу получит от главы города особый приз – 100 000 рублей, а абсолютный чемпион по силовым видам 50 000 рублей! Подтвердил своё участие в качестве ведущего силового фестиваля Михаил Кокляев - Российский спортсмен силовых видов спорта, 8-кратный чемпион России по тяжёлой атлетике в весовой категории свыше 105 кг, обладатель абсолютного рекорда России в становой тяге - 417,5 кг. Мастер спорта международного класса по тяжёлой атлетике. Мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу по версии WPC. В наших силах повторить прошлые победы и завоевать новые награды", – рассказала Наталья Проскурякова.

Напоминаем, что в апреле 2020 года было принято решение об отмене Кубка России по бодибилдингу из-за пандемии коронавируса.

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Уже известно, что соревнования состоятся осенью и пройдут в Тюмени в ДК "Нефтяник" с 20 по 25 октября. Главное требование для спортсменов – наличие ПЦР-теста за 72 часа до регистрации.

Кроме того, в рамках Чемпионата России состоится международный судейский семинар по бодибилдингу и фитнесу под руководством Павла Филлеборна – председателя судейского комитета IFBB. По итогам всем участникам семинара будут выданы сертификаты международного образца.

Подробности о предстоящих соревнованиях будут опубликованы в официальных социальных сетях Федерации бодибилдинга Тюменской области.