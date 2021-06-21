Спортшкола "Прибой" проводит добор футболистов

Фото: СШ "Прибой"

Тюменская спортивная школа "Прибой" проводит добор в спортивные классы футболистов, которые уже занимаются футболом. Приглашаются ребята 2008 и 2010 годов рождения.

Футболисты 2008 года рождения тренируются на базе школы №15, корпус 2. Юные тюменцы 2010 года рождения приглашаются к занятиям на площадке гимназии №12. Всю подробную информацию можно узнать у тренера по телефону: +7 (912) 997-95-82 (Вадим Владимирович Иванов).

Футбол - самый популярный и массовый спорт в мире. Здесь важны скорость, точность и скоординированность движений, выносливость и баланс. Занятия футболом положительно скажутся и на психологическом развитии ребенка: он научится думать, рассчитывать каждый свой шаг, оценивать действия других игроков, планировать.