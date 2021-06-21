Тюменцы завоевали медали Чемпионата России по легкой атлетике спорта слепых и лиц с ПОДА

Фото: ГАУ ТО "ОСШОР"

В Чебоксарах с 17 по 19 июня состоялся Чемпионат России по легкой атлетике спорта слепых и лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. По итогам соревнований тюменские спортсмены завоевали две медали.

Чемпионате России по спорту лиц с ПОДА принял участие порядка 330 спортсменов из 48 регионов, а в национальном чемпионате по спорту слепых за победу боролись более 120 представителей 30 регионов.

По итогам легкоатлетических состязаний в активе спортсменов Тюменской области две медали: серебро в беге на дистанции 800 метров завоевал Иван Романов (спорт слепых), бронза у Ильи Моторина (ПОДА) в беге на 400 метров.

Спортсмены выступали под руководством тренера Виктора Ивановича Нерадовских.