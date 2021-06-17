Тюменские легкоатлеты готовятся к Первенству России среди юниоров

Первенство России по легкой атлетике среди юниорок и юниоров до 23 лет пройдет в Челябинске с 18 по 20 июня на базе легкоатлетического комплекса имени Елены Елесиной. Честь Тюменской области будут защищать два легкоатлета Областной спортивной школы олимпийского резерва.

Тюменские спортсмены получили право выступить на всероссийском уровне благодаря хорошим результатам на Первенстве Уральского федерального округа.

Под руководством тренера Романа Васильевича Розна в дисциплине "метание молота" в Челябинске выступит спортсмен-инструктор ОСШОР по легкой атлетике Даниил Розна. В дисциплине "прыжок с шестом" выступит спортсменка ОСШОР Алиса Спасова. На соревнования с ней отправится тренер Дмитрий Сергеевич Зикеев.

"Основная задача на соревнованиях - не проиграть себе, постараться достойно побороться с сильными соперниками и соперницами", - отметил Дмитрий Сергеевич.

Отметим, что в программе первенства - множество дисциплин: бег 100/200/400/800/1500/5000/ 10000 м.; эстафета 4 х 100 / 4 х 400 м., бег с барьерами 100/110/400 м.; бег с препятствиями 3000 м.; прыжок в высоту; прыжок с шестом; прыжок в длину; прыжок тройной; метание диска; метание молота; метание копья; толкание ядра; 7-борье; 10-борье.