Тюменские компании могут сыграть в турнире на кубок Олега Романцева

В эту субботу, 19 июня 2021 года, на поле "Академии Федора Черенкова" г. Москва состоится корпоративный турнир "Кубок Олега Романцева - 67 лет в футболе" в честь знаменитого футболиста и главного тренера ФК "Спартак", среди крупнейших организаций Российской Федерации.

В этом году компания "Yplay" проводит с целью популяризации футбола, целую серию турниров легендарных игроков московского "Спартака", для участия в данном мероприятии необходимо собрать команду 6-ти человек.

Ближайший турнир состоится на легендарных футбольных полях "Академии Федора Черенкова". Позитивные эмоции и жажда победы - это лишь малая часть того, что обещают организаторы турнира. Одной из главных интриг станет церемония награждения участников - на вручении призов будет присутствовать футбольная звезда всероссийского масштаба Олег Иванович Романцев - советский футболист, защитник, самый титулованный тренер в истории чемпионатов России по футболу (8 чемпионских званий). Главные его достижения как игрока и тренера связаны с московским "Спартаком".

Специально для болельщиков подготовлена развлекательная программа с конкурсами и ценными подарками, которую проведет профессиональный ведущий. Главный приз лучшим болельщикам – красивый большой торт. Создание корпоративной площадки для общения, возможность налаживания полезных контактов, team-building, а также повышение авторитета среди коллег и конкурентов - вот основные цели, которые преследуют организаторы мероприятия компании "Yplay". Это будет незабываемый спортивный праздник для компаний, заботящихся о здоровье своих коллег и сотрудников.

Постоянными участниками турниров являются такие компании как: ООО "Пик-Комфорт"; "Корф"; "Bosch"; "Mail.ru"; "Rambler"; ПАО "ВЫМПЕЛКОМ"; ПАО "МЕГАФОН"; "BearingPoint"; ООО "Яндекс"; АО "ЛабКвест"; АО "НИТИ им П.И. Снегирева"; ФГБУ "ФНКЦ ФХМ ФМБА России"; ФГБУ "НМХЦ ИМ. Н.И. Пирогова" Минздрава России; ФГБУ "НМИЦ Радиологии" Минздрава России; "Wildberries" и десятки других.

Турнир в честь Олега Романцева состоится 19 июня с 10:00 до 15:00 по адресу: Москва. Академия "Федора Черенкова", ул. Олений Вал, 3. Руководитель проекта: Сергей Пиньков, +7 (926) 731-59-27.