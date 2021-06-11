В Тюмени любители-спортсмены поборются за кубок по бодибилдингу

Первый летний кубок SUMMER CUP 2021 по бодибилдингу состоится в Тюмени 26 июня в 20:00. Соревнование пройдет на набережной возле "Конторы пароходства" (ул. 25 октября, 23а, ст.1). Посмотреть на тюменских спортсменов смогут все желающие.
Конкуренция будет серьезная: за кубок SUMMER CUP 2021 сразятся новички и дебютанты, все, кто впервые попробует себя на сцене!
Соревнование проводится в трех абсолютных категориях: фитнес-модель, фитнес-бикини (форма шорты и топ) и пляжный бодибилдинг. Победители и призеры во всех номинациях будут награждены кубками, медалями и дипломами соответствующих степеней, а также ценными призами.
Главный судья соревнований - судья всероссийской категории, заслуженный мастер спорта – Элина Александровна Гоок.
Организаторами соревнования стал Департамент по спорту и молодежной политике совместно с Федерацией бодибилдинга Тюменской области.
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