Спортбар Авторадио в Тюмени продолжит работу во время Чемпионата Европы по футболу

Фото: Авторадио Тюмень

Чемпионат мира по хоккею 2021 года отгремел в спортбаре Авторадио в Тюмени. Вся страна болела за нашу Красную машину, как никогда.

Несмотря ни на что это был потрясающий чемпионат! 16 команд, 64 матча. Все вместе россияне перелистнули новую страницу в истории мирового хоккея. По традиции спортбар Авторадио собрал самых ярких и громких болельщиков в эфире, а победители смотрели матчи на большом экране глиль-паба ГенШтаб.

Впереди - Чемпионат Европы по футболу и новые захватывающие будни для болельщиков спортабара Авторадио! Слушайте эфир Авторадио Тюмень 106.0 FM, участвуйте в розыгрышах и выиграйте столик на компанию в сети гриль-пабов Ермолаевъ!

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