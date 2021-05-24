Под Тюменью завершился III региональный этап Президентских состязаний

Фото: ГАУ ТО "ОСШОР"

В "Олимпийской Ребячке" (Тюменский район) с 21 по 23 мая состоялся III региональный этап "Президентских состязаний" и "Президентских спортивных игр".

С 21 по 23 мая участники "Президентских спортивных игр" показывали свои силы в баскетболе 3х3, лёгкой атлетике, настольном теннисе, волейболе, плавание и мини-футболе.

Победителями "Президентских спортивных игр" стали ученики СОШ им. Декабристов (г. Ялуторовск). Они получили возможность представить Тюменскую область на Всероссийском этапе, который пройдет с 6 по 26 сентября в детском центре "Смена" (Краснодарский край).

Участие в "Президентских состязаниях" приняли городские и сельские класс-команды, сформированные из 7-ых классов. Они соревновались в спортивном многоборье (тесты), эстафетном беге, дополнительно могли выступить в баскетболе 3х3, мини-футболе, плавание и шахматах. Помимо спортивных этапов, ребята приняли участие в теоретическом и творческом конкурсах.

Победителями "Президентских состязаний" стали городская класс-команда МАОУ СОШ №1 (г. Заводоуковск) и сельская класс-команда МАОУ Сорокинская СОШ №1.

Каждая класс-команда победительница получила право представлять Тюменскую область на Всероссийском этапе, который пройдет с 5 по 25 сентября 2021 года на базе детского центра "Орлёнок" (Краснодарский край).