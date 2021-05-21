На детский забег "Стального характера" подано около сотни заявок

До фестиваля бега "Стальной характер", который пройдет в Тюмени 30 мая, остается чуть больше недели. География мероприятия очень широка. Приехать в Тюмень готовятся поклонники бега со всей страны – от Москвы до Владивостока.

А еще на него подают заявки целыми семьями, ведь фестиваль пройдет в преддверии Дня защиты детей, а для самых юных бегунов организаторы подготовили отдельные трассы. Малышей от 3 до 6 лет ждет дистанция в 500 метров, а дети постарше могут преодолеть целый километр. Подано уже около 100 заявок на детский забег.

Кроме детского забега организаторы подготовили для участников фестиваля несколько дистанций разной длины, включая полумарафонные 21,1 км, трассы для скандинавской ходьбы и красочный забег. Полумарафон стартует у Конторы пароходства. Затем трасса пройдет по набережной, в районе Моста влюбленных бегуны поднимутся на улицу Ленина, по ней добегут до Перекопской, а оттуда – вернутся к Конторе пароходства по верхнему ярусу набережной. Планируется, что в нем примут участие более 1000 человек. Каждый из них на финише получит медаль.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.