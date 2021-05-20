В Тюмени объявлен набор детей в группы обучающего плавания

В Тюмени в группы обучающего плавания на июнь приглашаются дети от 5 до 11 лет. Занятия будут проходить на базе СК "Прибой" (проезд Борцов Октября, 2а, корпус 1). Количество мест ограничено!

Польза плавания для организма огромна. Оно укрепляет нервную систему, развивает все группы мышц, исправляет осанку, увеличивает объём и работоспособность лёгких. Во время плавания отсутствует нагрузка на суставы и позвоночник, улучшается функционирование сердечно сосудистой системы и выносливость.

Занятия в СК "Прибой" проводит тренер-преподаватель Светлана Равилевна Буданова – кандидат в мастера спорта, получила образование в Западно-Сибирском государственном колледже, квалификация – учитель физической культуры. Общий стаж работы составляет 15 лет.

Стоимость разового посещения - 350 рублей. С собой необходимо взять: шапочку, очки, плавки (купальник), полотенце, гель для душа, губку, сланцы. Записаться и задать интересующие вопросы можно по телефонам: 8 (904) 462-54-92 либо 59-35-85 (спортивная школа "Прибой").

Обязательно наличие медицинской справки! Для выдачи справки на посещение бассейна нужно сдать анализ кала на яйца глист, мазок на энтеробиоз, ЭКГ. Заключение даёт педиатр.