Тюменцы смогут проверить туристские навыки в Гилевской роще

Детско-юношеский центр "Авангард" приглашает жителей Тюмени принять участие в выполнении норматива Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" по направлению "Туристский поход с проверкой туристских навыков".

Тестирование пройдет 22 мая в 9 часов на территории лесопарка "Гилевская роща" (ул. Гилевская роща, 1). Проверить свою подготовку смогут горожане в возрасте от 11 (III ступень) до 60 лет (IX ступень).

Регистрация участников начнется в 8 часов 30 минут у центрального входа.

При себе необходимо иметь:

- копию документа, удостоверяющего личность: свидетельство о рождении (паспорт);

- копию медицинского заключения (справки) с допуском для выполнения нормативов ВФСК "ГТО";

- УИН (уникальный идентификационный номер);

- заполненное согласие на обработку персональных данных.

Сопровождение детей до 18 лет взрослыми обязательно.

Форма одежды – спортивная. С собой следует взять питьевую воду. Весь необходимый инвентарь для прохождения маршрута предоставят организаторы.