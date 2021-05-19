Тюменцы смогут проверить туристские навыки в Гилевской роще

Детско-юношеский центр "Авангард" приглашает жителей Тюмени принять участие в выполнении норматива Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" по направлению "Туристский поход с проверкой туристских навыков".
Тестирование пройдет 22 мая в 9 часов на территории лесопарка "Гилевская роща" (ул. Гилевская роща, 1). Проверить свою подготовку смогут горожане в возрасте от 11 (III ступень) до 60 лет (IX ступень).
Регистрация участников начнется в 8 часов 30 минут у центрального входа.
При себе необходимо иметь:
- копию документа, удостоверяющего личность: свидетельство о рождении (паспорт);
- копию медицинского заключения (справки) с допуском для выполнения нормативов ВФСК "ГТО";
- УИН (уникальный идентификационный номер);
- заполненное согласие на обработку персональных данных.
Сопровождение детей до 18 лет взрослыми обязательно.
Форма одежды – спортивная. С собой следует взять питьевую воду. Весь необходимый инвентарь для прохождения маршрута предоставят организаторы.
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