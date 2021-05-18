Тюменские юниорки вышли в финал Спартакиады молодежи России по спортивной в гимнастике

С 11 по 15 мая в Челябинске состоялся II этап V летней Спартакиады молодежи России 2021 по спортивной в гимнастике.
Тюменскую область на соревновании представляли команды юниоров и юниорок. По итогам команда юниоров (Святослав Копьев, Тимофей Капустин, Дмитрий Кошелев и Николай Митягин) заняла 3 место.
Команда юниорок (Валерия Букина, Ксения Синельникова, Лиза Ошуркова и Валерия Трушкина) заняла 2 место и, таким образом, отобралась в финальную часть V летней Спартакиады молодежи России, которая пройдет с 4 по 11 июля в Казани.
Поздравляем с достойным выступлением спортсменов и их тренеров: Карабанова Алексея Геннадиевича, Овчарову Елену Алексеевну, Аверину Ирину Николаевну и Трубину Валентину Евгеньевну.
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