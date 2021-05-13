В Тюменскую область приехали олимпийские чемпионки

В рамках проекта "Олимпийские легенды — детям, молодежи и детскому спорту России" в Тюменскую область прибыли знаменитые спортсмены. Они посетят значимые спортивные объекты и встретятся с будущими чемпионами.

В состав делегации вошли: олимпийская чемпионка по волейболу, Заслуженный мастер спорта СССР Ирина Макогонова, олимпийская чемпионка по волейболу, двукратный призер чемпионата мира, чемпионка Европы, Заслуженный мастер спорта России Людмила Жигилий, а также Наталья Боярская, руководитель Всероссийской благотворительной программы "Олимпийские легенды — детям и молодёжи России".

Как сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, цель визита именитых спортсменов - развитие массового детского спорта, продвижение активного и здорового образа жизни, пропаганда физкультуры и спорта среди молодежи.

Вплоть до 15 мая делегацию ждет плотная программа пребывания, в которую войдут посещения значимых спортивных объектов и встречи с юными спортсменами. Компанию приезжим почетным гостям составят тюменские прославленные спортсмены: Владимир Чебоксаров - серебряный призер олимпийских игр по греко-римской борьбе, чемпион мира и Европы, Галина Куклева - олимпийская чемпионка по биатлону, Заслуженный мастер спорта России, Луиза Носкова - олимпийская чемпионка по биатлону, Заслуженный мастер спорта России и Ольга Мельник - призер Олимпийских игр по биатлону, Заслуженный мастер спорта России

12 мая олимпийцы побывали в Заводоуковске. В 10:30 началась экскурсия по спортивному комплексу "Сосновый бор" (ул. Братская, 8), по СК "Ритм" (ул. Революционная, 113). Посетила делегация и турниковый комплекс на улице Энергетиков. В 11:30 у воспитанники и тренеры–преподаватели детско-юношеской спортивной школы пообщались с именитыми спортсменами, задали свои вопросы и получить автографы. В 14 часов в детской школе искусств (ул. Первомайская, 8) состоялась торжественная церемония вручения знаков ГТО.

Четверг, 13 мая, олимпийская делегация проведет в Ялуторовске. В 14 часов она прибудет в СК "Атлант" (ул. Свободы, 193а). После осмотра комплекса олимпийцы примут участие во встрече со спортивным активом города.

14 мая олимпийцы прибудут в п. Боровский. В 15 часов их ждут в детско-юношеской школе Тюменского района (ул. Трактовая, 2а). После этого гости отправятся на экскурсию по спортивным объектам.

15 мая делегацию примет областная столица. Спортивный вояж начнется в 11 часов с посещения отеля Vostok, где спортсмены осмотрят Зал ГТО и Зал Олимпийцев, а продолжится в СК "Олимпия" (ул. Пржевальского, 37 ) в 12 часов. В 15.00 гости приедут в Центр гимнастики (ул. Ватутина, 1). Завершит программу пребывания экскурсия по Экопарку "Затюменский" с посещением спортивной инфраструктуры.