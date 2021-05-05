На "Стальной характер" в Тюмень приедут любители бега со всего УрФО

Установить мировой рекорд, приняв участие в фестивале бега "Стальной характер" планируют не только тюменские спортсмены, но и поклонники бега со всего УрФО, автономных округов, столицы и даже из Владивостока.

Мероприятие пройдет 30 мая. Организаторы фестиваля подготовили для его участников насыщенную программу. Она подойдет не только для продвинутых бегунов, которые в рамках федерального полумарафона "Забег.РФ" смогут преодолеть дистанцию в 5, 10 или 21,1 км, но и для любителей активного отдыха любого возраста и уровня спортивной подготовки. Фестиваль бега включает в себя детский забег на 500 метров, скандинавскую ходьбу и дистанции в 1 и 3 км. Кроме того, во время фестиваля состоится красочный забег, который станет ярким началом летнего сезона.

Преодолеть одну из дистанций фестиваля планируют жители Тюмени, Тобольска, Заводоуковска, Ишима, Ялуторовска, Екатеринбурга, Камышлова, Кургана, Шадринска, Муравленко, Нового Уренгоя, Ноябрьска, Нижневартовска, Сургута, Салехарда, Ханты-Мансийска, Югорска, Омска, Перми, Владивостока и Москвы.

Как сообщают организаторы, фестиваль бега "Стальной характер" в Тюмени будет проводиться в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора в части соблюдения мер, препятствующих распространению COVID-19. Зарегистрироваться на мероприятие, чтобы внести свой вклад в установку мирового рекорда, можно по ссылке.