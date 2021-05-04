Тюменская биатлонистка выиграла награду традиционной гонки на лыжероллерах в Челябинске

В Челябинске 2 мая состоялась 88-я легкоатлетическая эстафета, велогонка и гонка на лыжероллерах. Несмотря на проливной дождь поучаствовать в соревнованиях на улицы города вышли почти 2500 человек.
В рамках эстафеты велогонка проводилась уже в 67-ой раз, а гонка на лыжероллерах - в девятый. Участие в последнем виде состязаний приняла и тюменская спортсменка - воспитанница Областной спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой Камила Вовк. Наша биатлонистка подтвердила свой высокий класс, заняв третье место.
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