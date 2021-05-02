В Тюмени проходит Кубок города по баскетболу среди ветеранов спорта

Фото: СШ "Прибой"

В эти выходные, 1 и 2 мая, в Тюмени на площадке СК "Строймаш" (ул. Индустриальная, 49а) проходит открытый Кубок города Тюмени по баскетболу среди команд ветеранов спорта, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Среди мужчин участвуют спортсмены категории 45+, среди женщин - 35+.

Борьбу за кубок ведут порядка восьмидесяти спортсменов, среди них победители и призеры соревнований различного уровня. В числе женских команд: "Красава", "Альянс" и "Сибирь". Среди мужских команд за звание лучшей соревнуются "Антарес", "Омич", "Шахтер", "#Юграбаскет", "Меркурий". Каждая команда играет с каждой по одной игре.

Накануне соревнования стартовали в 10:00. С расписанием встреч 2 мая можно ознакомиться здесь. По завершению всех игр состоится награждение победителей и призёров.

Напомним, впервые открытый кубок среди команд ветеранов состоялся в 2013 году. В этот раз областная столица примет его уже в восьмой раз. Ознакомиться с положением о проведении кубка можно по ссылке. Организаторами мероприятия выступают департамент по спорту и молодёжной политике администрации города Тюмени, МАУ СШ "Прибой" и ОО "Федерация баскетбола Тюмени".