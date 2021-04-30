Спортсмены ОСШОР Луизы Носковой приняли участие в пасхальном мастер-классе

Фото: ОСШОР Л.Н. Носковой

Накануне на базе центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" воспитанники Областной спортивной школы олимпийского резерва Луизы Носковой приняли участие в мастер-классе в честь приближающегося светлого праздника Пасхи.

Юные спортсмены оформляли пасхальные яйца в технике декупаж с использованием простых и безвредных материалов. Каждый участник мастер-класса увёз поделку домой или подарил товарищу с добрыми пожеланиями.

Отметим, что подобное декоративно-прикладное творчество для спортсмена - не только приятный досуг. Подобные занятия улучшают мелкую моторику, укрепляют память и формируют креативное восприятие мира, что несомненно важно для достижения высоких результатов на соревнованиях любого уровня. Поэтому в ОСШОР Луизы Носковой пристальное внимание уделяется не только росту физических показателей спортсмена и его теоретической подкованности, но и всестороннему развитию личности.

Напомним, Пасха - древнейший и самый важный христианский праздник, установленный в честь воскресения Иисуса Христа. Традиционно в этот день православные пекут и освещают куличи, красят яйца. Верующие полагают, что через сдобный хлеб рядом с ними незримо находится Сын Божий.

А окрашивание яиц берет начало из легенды, согласно которой к римскому императору Тиберию пришла Мария Магдалина, узнавшая о воскрешении Христа узнала первой, и протянула белое яйцо со словами "Христос воскрес!". Гордый правитель ответствовал женщине, что не сможет ожить человек, как и это яйцо вдруг стать красным, но только произнес слова неверия, оно покраснело.

Дата Пасхи в каждый конкретный год исчисляется по лунно-солнечному календарю. В 2021 году праздник приходится на 2 мая.