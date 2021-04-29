Юные тюменские дзюдоисты завоевали 12 медалей на первенстве УрФО

В Кургане завершилось первенство Уральского федерального округа по дзюдо среди мальчиков и девочек до 13 лет. За награды боролись более 350 спортсменов из Курганской, Свердловской, Челябинской и Тюменской областей, ХМАО и ЯНАО.

Тюменскую область представили почти 70 мальчиков и девочек, тренирующихся в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Нижней Тавде и Горьковке. Юные дзюдоисты завоевали 12 личных наград, а также – две "бронзы" в командной борьбе "стенка на стенку" у мальчиков и у девочек.

"Для многих воспитанников эти соревнование являлись официальным началом спортивного пути, – отмечает детский тренер "ЦОП "Тюмень-дзюдо" Валерия Бусыгина. – В качестве тренера на первенство Урала ездила впервые. Ребята находились под большим воодушевлением, очень волновались".

Победителями в своих весовых категориях стали Виталина Горева (до 32 кг, СК "Мир борьбы и бокса", тренеры С.Бесогонова, А.Родыгин) и Майя Крымская (до 57 кг, СШ "Центр дзюдо", тренер Д.Голота).

Серебряные медали завоевали Спартак Бельков (до 42 кг, Клуб занятий дзюдо "Fudoshin", тренер В.Хачатрян), Елизавета Чинаева (до 40 кг, ЦОП "Тюмень-дзюдо", тренер И.Артеменко) и Мария Модина (до 57 кг, ЦОП "Тюмень-дзюдо", тренер В.Бусыгина).

Бронзовые медали были вручены Юнусу Усманову (до 38 кг, СК "Мир борьбы и бокса", тренеры С.Бесогонова, А.Родыгин, А.Буклаускас), Алексею Артеменко (до 50 кг, ЦОП "Тюмень-дзюдо", тренер И.Артеменко), Ивану Скаковскому (до 73 кг, СК "Мир борьбы и бокса", тренеры С.Бесогонова, А.Родыгин, А.Буклаускас), Дарье Лукашенко (до 28 кг, тренеры Бусидо, Г.Давыдов и С.Давыдова), Нине Алениковой (до 40 кг, тренеры Автопин, А.Стенников), Валерии Колодезных (до 44 кг, тренеры Горьковка, В.Рыбин) и Дарье Кормилицыной (св. 63 кг, Тобольск, тренеры А.Мартиросов и Н.Благинина).