10-летняя скейтбордистка из Тюмени заняла первое на чемпионате России

Фото предоставлено департаментом физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Тюменка Рада Терещенко заняла первое место на чемпионате России по скейтбордингу в дисциплине "Улица" в категории 16 лет и младше.

"Здорово было наблюдать за выступлением Рады. Она каталась почти три минуты без перерыва, практически все у нее получалось с первого раза. Успех первого дня позволил ей попробовать свои силы в соревнованиях со взрослыми опытными спортсменами. Конечно, это было гораздо сложнее, но для ее уровня подготовки и возраста, считаю, что выступила очень хорошо! На российском уровне Рада дебютировала в прошлом году на первенстве России по скейтбордингу в Казани, где заняла третье место", — рассказал Павел Третьяков, тренер Рады, воспитанницы центра спорта и отдыха "Воронинские горки".

"Рада занимается спортом с 5 лет. Начала с увлечения большим теннисом. По мере взросления, как и многие дети, стала увлекаться скейтбордингом. В нашем случае можно сказать, что пандемия сыграла нам на руку. Большой теннис пришлось оставить по причине закрытия всех спортивных школ и переключиться на уличные увлечения. Так получилось, что увлечение переросло в нечто большее. Уже два года Рада занимается скейтбордингом профессионально. Конечно, физическая подготовка помогла ей освоить этот вид спорта гораздо быстрее, чтобы выйти на всероссийский уровень. Хотя, честно признаться, на победу не рассчитывали, ехали с целью просто поучаствовать, набраться опыта. Поэтому победа для нас стала полной неожиданностью", — рассказал папа Рады Сергей Терещенко.

Сейчас 10-летняя Рада начинает подготовку к первенству Тюменской области, которое пройдет в мае, а затем будет готовится к летним выступлениям на первенстве России в Казани.