"Волейбольный десант" провел мастер-классы для ребят из районов Тюменской области

Фото из аккаунта Виктора Рейна в Инстаграм

Профессиональные игроки волейбольного клуба "Тюмень" провели серию мастер-классов в рамках проекта "Волейбольный десант". За три дня волейболисты побывали в Ишиме, Голышманово, Бердюжском, Казанском, Аромашевском, Ишимском районах, где провели обучающие встречи и товарищеские матчи с юными спортсменами.

В Бердюжье директор ВК "Тюмень" Роман Фицак, старший тренер мужской команды Сергей Шульга, а также несколько игроков дали мастер- класс воспитанникам местной "ДЮСШ". Тренер поделился советами по поводу тренировочного процесса, провел викторину на тему волейбола и вручил знатоку специальный приз.

В Казанском после увлекательного мастер-класса все желающие сыграли в волейбол совместно с профессионалами. Юные спортсмены, тренеры-преподаватели с сельских поселений Ишимского района встретились с волейболистами в спортивном комплексе с. Стрехнино. Тренер и игроки ВК "Тюмень" поделились своим опытом профессионального владения волейбольным мячом, рассказали, как правильно делать подачу, прием, блок, провели игровую разминку.

В Голышмановском городском округе участниками мастер-класса стали учащиеся агропедагогического колледжа, трех школ и ребята из с. Земляная. А в Аромашево гостей принимали воспитанники ДЮСШ "Фортуна".

Ребята в каждом муниципальном образовании получили не только море позитивных эмоций и полезные знания о волейболе, но и спортивные подарки: мячи, волейбольные сетки или форму.

По мнению президента областной Федерации волейбола, заместителя председателя Тюменской областной Думы Виктора Рейна, "Волейбольный десант" вдохновил ребят из районов на спорт и здоровый образ жизни.

"Мастер-классы от волейболистов клуба "Тюмень" проходили ярко, активно, все участники были вовлечены – и дети, и тренеры, и сами спортсмены. Это колоссальный опыт для волейбольного движения региона. ВК "Тюмень" - бронзовый призер чемпионата России среди мужских команд высшей лиги "А" сезона 2019-2020 годов. В текущем сезоне дружина также показывает высокие результаты. Здорово, что спортсмены не только работают над собой, но и делятся опытом с подрастающим поколением", - отметил Виктор Рейн в своем официальном аккаунте Instagram.

Он также выразил надежду, что проект будет жить и распространится на все районы Тюменской области.