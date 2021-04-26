Тюменские волейболистки выиграли бронзу II этапа V летней Спартакиады молодёжи России

В Челябинске завершился волейбольный турнир в рамках II этапа V летней Спартакиады молодёжи России среди девушек 2003-04 годов рождения. Участие в турнире приняли шесть команд, включая команду Тюменской области.

В упорной борьбе тюменские спортсменки завоевали третье место. Руководила командой преподаватель отделения волейбола высшей квалификационной категории спортивной школы "Прибой" Ольга Ескина. Лучшими стали хозяйки площадки, а серебряные награды взяла команда Свердловской области.

"Мы финишировали на том месте, на которое были объективно готовы. С челябинской командой у нас вряд ли имелись шансы на положительный успех. Стоит признать – на данный момент они просто сильнее. Что касается сборной Свердловской области, то рассчитывала, что сможем им дать бой. Смогли, но для достижения победы этих усилий не хватило", - прокомментировала выступление команды Тюменской области Ольга Ескина.