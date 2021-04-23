СК "Строймаш" примет Первенство Тюмени по гиревому спорту

В грядущие выходные, 24 и 25 апреля, на площадке СК "Строймаш" (ул. Индустриальная, 49а) состоится Первенство города по гиревому спорту. Участие примут порядка 80 тюменских силачей в возрасте до 18 лет.
Торжественная церемония открытия начнется в субботу в 10:30. В воскресенье старт соревнованиям также будет дан в 10:30. В первый день первенства выступят юноши и девушки в возрасте до 16 лет, во второй день – в возрасте 17-18 лет. Спортсменам в зависимости от возрастной и весовой категорий будут предложены гири весом 12, 16 и 24 кг. Соревнования пройдут и по программе двоеборья, и в командной эстафете.
Как сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени, за награды поспорят порядка 80 участников, представляющих спортивную школу "Прибой", детско-юношеский центр "Старт", а также общеобразовательные учреждения города, участвующие в проекте "Гиревой спорт в школу".
Организаторами первенства выступают: департамент по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени, СШ "Прибой", Тюменская городская федерация гиревого спорта.
Ознакомиться с положением Первенства города Тюмени по гиревому спорту можно в официальном положении соревнований.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru