СК "Строймаш" примет Первенство Тюмени по гиревому спорту

Фото со страницы «Департамент по спорту и молод. политике Тюмени» в социальной сети "ВКонтакте"

В грядущие выходные, 24 и 25 апреля, на площадке СК "Строймаш" (ул. Индустриальная, 49а) состоится Первенство города по гиревому спорту. Участие примут порядка 80 тюменских силачей в возрасте до 18 лет.

Торжественная церемония открытия начнется в субботу в 10:30. В воскресенье старт соревнованиям также будет дан в 10:30. В первый день первенства выступят юноши и девушки в возрасте до 16 лет, во второй день – в возрасте 17-18 лет. Спортсменам в зависимости от возрастной и весовой категорий будут предложены гири весом 12, 16 и 24 кг. Соревнования пройдут и по программе двоеборья, и в командной эстафете.

Как сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени, за награды поспорят порядка 80 участников, представляющих спортивную школу "Прибой", детско-юношеский центр "Старт", а также общеобразовательные учреждения города, участвующие в проекте "Гиревой спорт в школу".

Организаторами первенства выступают: департамент по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени, СШ "Прибой", Тюменская городская федерация гиревого спорта.

Ознакомиться с положением Первенства города Тюмени по гиревому спорту можно в официальном положении соревнований.