В Тюмени завершился региональный этап школьной баскетбольной лиги

Фото: ГАУ ТО "ОСШОР"

В Тюмени 20 апреля на площадке СОК "Здоровье" состоялся финал регионального этапа Чемпионата школьной баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ". За победу боролись по 4 команды девушек и юношей.

Среди девушек за звание лучших бились команды Ишимского района, Заводоуковского городского округа, Калининского административного округа (город Тюмень) и Тобольска. Команды Заводоуковского ГО, Ишима, Центрального административного округа Тюмени и Тобольска соревновались среди юношей.

По итогам финала регионального этапа среди девушек лучшим стал Заводоуковский ГО, второе место занял Тобольск, бронза на счету Ишимского района. MVP финала (самым ценным игроком) была признана баскетболистка из Заводоуковска Владилена Гооп.

Среди юношей первое место заняла команда из Тобольска, вторыми стали спортсмены Центрального административного округа (Тюмень), третьими - представители Ишима. MVP стал тобольский баскетболист Илья Тарасов.

Победители финала регионального этапа ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ" Тюменской области отправятся на финал Уральского федерального округа, который пройдет в Кургане с 29 апреля по 3 мая, и будут бороться за право сыграть в Суперфинале.

Посмотреть фотоотчет о турнире можно в группе Областной спортивной школы олимпийского резерва во "ВКонтакте" по ссылке.