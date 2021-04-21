Профессиональные волейболисты проведут мастер-классы в районах Тюменской области

Фото из аккаунта Виктора Рейна в Instagram

Проект "Волейбольный десант" стартовал в Тюменской области 21 апреля. В течение трех дней профессиональные спортсмены волейбольного клуба "Тюмень" проведут серию мастер-классов в муниципальных образованиях региона.

Спортсмены дадут мастер-классы в Бердюжье и Казанском. Затем отправятся в Ишим. "Волейбольный десант" высадится в селе Стрехнино Ишимского района, в селе Аромашево и в Голышманово. Команды-участники встреч получат спортивные подарки: мячи, волейбольные сетки или форму.

Президент областной Федерации волейбола, заместитель председателя Тюменской областной Думы Виктор Рейн отметил, что на ребят возложена особая миссия: не просто выступить и показать возможности волейбола, но и мотивировать молодежь в районах заниматься спортом. Он привел тревожную статистику: у молодых людей замечено снижение двигательной активности, они подвержены излишнему весу.