Профессиональные волейболисты проведут мастер-классы в районах Тюменской области

Проект "Волейбольный десант" стартовал в Тюменской области 21 апреля. В течение трех дней профессиональные спортсмены волейбольного клуба "Тюмень" проведут серию мастер-классов в муниципальных образованиях региона.
Спортсмены дадут мастер-классы в Бердюжье и Казанском. Затем отправятся в Ишим. "Волейбольный десант" высадится в селе Стрехнино Ишимского района, в селе Аромашево и в Голышманово. Команды-участники встреч получат спортивные подарки: мячи, волейбольные сетки или форму.
Президент областной Федерации волейбола, заместитель председателя Тюменской областной Думы Виктор Рейн отметил, что на ребят возложена особая миссия: не просто выступить и показать возможности волейбола, но и мотивировать молодежь в районах заниматься спортом. Он привел тревожную статистику: у молодых людей замечено снижение двигательной активности, они подвержены излишнему весу.
"Нашим проектом мы стремимся сделать так, чтобы ЗОЖ стал нормой жизни для всех. Волейбол - доступный, всепогодный и всевозрастной вид спорта, самый массовый в Тюменской области, но есть еще неохваченные территории, куда не ступала нога большого спортсмена. В наших планах – проехать с "волейбольным десантом" по всем районам", - сообщил Виктор Рейн в своем официальном аккаунте Instagram.
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