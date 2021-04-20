Тюменская скалолазка превзошла мировой рекорд на чемпионате России

Сегодня, 20 апреля, в Тюмени стартовал чемпионат России по скалолазанию в дисциплине "лазание на скорость". Первыми квалификацию преодолели женщины. На старт вышло 43 претендентки.

Лучший результат показала Юлия Каплина, выступающая за Тюменскую область. В первой попытке она пробежала трассу за 7,065, всего на 10 сотых медленнее ее действующего мирового рекорда и заняла первую строчку. На второй попытке хронометр остановился на отметке 6,820, что на 14 сотых быстрее действующего мирового рекорда.

Этот результат Юлии станет новым рекордом России. Мировые достижения могут фиксироваться только на тех трассах, которые прошли гомологацию накануне соревнований специалистом Международной федерации спортивного скалолазания. Напомним, что Каплина является десятикратной рекордсменкой мира.

Второй в финальный раунд квалифицировалась действующая чемпионка Европы Екатерина Баращук (Тюменская область) – 7,547. Третье время по итогам квалификации у действующей чемпионки России Елизаветы Ивановой (Свердловская область) – 7,926.