Незрячий теннисист из Тюмени стал призером всероссийского чемпионата

В Московской области в городе Раменское прошел седьмой чемпионат России по настольному теннису для незрячих. На нем разыграли три комплекта медалей: в личном мужском, личном женском и командном зачетах. В этом году соревновались более 150 человек из 25 команд.

Тюменка Александра Мингалева и житель Заводоуковска Артур Аванян вошли в десятку лучших спортсменов России. Житель Тюмени, тренер по адаптивным видам спорта Александр Завьялов завоевал второе место и вновь стал членом сборной команды страны по настольному теннису для слепых.

По итогам командного зачета лидерами чемпионата впервые стали тюменские спортсмены.

"Этот вид спорта развивается на юге Тюменской области уже порядка десяти лет. За это время на средства грантов и при поддержке местных властей для занятия теннисом закуплено семь специализированных столов. Сегодня на постоянной основе теннисом для незрячих занимаются инвалиды по зрению в Тюмени, Тобольске, Заводоуковске, Ишиме и Ялуторовске", — рассказали в Тюменской региональной организации ВОС.