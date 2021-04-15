Среди тюменцев с ограниченными возможностями здоровья пройдет городская спартакиада

В Тюмени в субботу, 17 апреля, на базе спортивной школы № 3 (ул. Садовая, 109/1) стартует городская спартакиада среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Церемония открытия — в 10:30, сразу после нее начнутся соревнования по настольному теннису, армспорту, пауэрлифтингу и дартсу.

За награды спартакиады поборются более 60 участников четырех возрастных групп: 10–12 лет, 13–14 лет, 15–17 лет, 18 лет и старше, среди них инвалиды по зрению (категории Б-1, Б-2 и Б-3), слуху, с поражением опорно-двигательного аппарата, на колясках.

На соревнованиях встретятся участники из спортивной школы № 3, спортивно-адаптивной школы "Неге", территориальных общественных организаций инвалидов.

На следующей неделе испытания продолжатся. 21 апреля в 10 часов в Городском шахматном клубе (ул. Олимпийская, 19) пройдут шахматные поединки. 22 апреля в 11 часов на базе физкультурно-оздоровительного комплекса "Домостроитель" (ул. Республики, 253, стр. 1) состоятся состязания по бочче. Завершающим видом спартакиады станет легкая атлетика. Соревнования намечены на май.