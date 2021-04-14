Фестиваль спортивной борьбы на Кубок главы города состоится в Тюмени

Фестиваль спортивной борьбы на Кубок главы города Тюмени состоится 18 апреля на базе центра олимпийского подготовки "Тюмень-Дзюдо" (ул. В. Гнаровской, 1). Участие примут молодые самбисты, дзюдоисты и борцы греко-римского стиля.

Соревнования командные и пройдут по 9 весовым категориям в каждом из представленных видов спорта. К участию допущены: спортсмены греко-римской борьбы 2008-2009 годов рождения, дзюдоисты 2007-2008 г.р. и самбисты 2009-2010 г.р. Участники в составе команд победителей и призёров получат дипломы и медали, команды победители и призёры будут награждены дипломами и кубками.

Соревнования стартуют в 9:00. Торжественное открытие запланировано на 12:00, затем соревнования продолжатся в 13:00. Подведение итогов, награждение и закрытие фестиваля состоится в 16:00. Подробную информацию о грядущем мероприятии, а также контакты ответственных по вопросам размещения и координации спортсменов можно найти в официальном положении фестиваля.