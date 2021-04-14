Тюменцы выступят на всероссийских соревнованиях по маунтинбайку

Фото: ГАУ ТО "ОСШОР"

В рамках отбора на V летнюю Спартакиаду молодежи России 2021 года с 15 по 18 апреля в поселке городского типа Псебай (Краснодарский край) пройдут Всероссийские соревнования по велосипедному спорту (маунтинбайк).

В дисциплине кросс-кантри (гонки по пересечённой местности со спусками, затяжными подъёмами, скоростными и техническими участками) выступят 4 спортсмена Тюменской области: Кирилл Ваймер, Максим Векшин, Данил Бакиев и Михаела Чокой.

По итогам прошедши трех отборочных соревнований сборная Тюменской области занимает 10 общекомандное место. Напомним, по итогам 5 стартов в финал V летней Спартакиады молодежи России 2021 года проходят лучшие 19 команд.