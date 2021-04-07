Воспитанники спортшколы Луизы Носковой претендуют на государственные стипендии

13:48 07 апреля 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото: ОСШОР Л.Н. Носковой

Воспитанники Областной спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Луизы Носковой, входящие в состав сборной Тюменской области, стали претендентами на получение государственных спортивных стипендий в 2021 году.

Соответствующий приказ от 31 марта 2021 года №100 "Об утверждении списка и рейтинга претендентов на назначение государственных спортивных стипендий в 2021 году" подготовил департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области. В список вошли Егор Старых, Елизавета Лупатова, Анна Хоботова, Илья Анисимов, Дарья Малышкина, Мария Верстунина и Екатерина Коркина.

Отметим, что Дарья Малышкина, Мария Верстунина и Илья Анисимов входили в рейтинг государственных стипендиатов и в минувшем году. Все ребята являются победителями и призерами соревнований самого высокого уровня. Поздравляем!

Теги: биатлон , лыжные гонки
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Май, 2021