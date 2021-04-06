В Голышманово состоялось первенство региона по вольной борьбе

В рамках Первенства Тюменской области по спортивной борьбе (вольная борьба) со 2 по 4 апреля в рабочем посёлке Голышманово прошёл зачёт XXIV Спартакиады учащихся Тюменской области среди юношей и девушек 2005-2007 годов рождения.

В соревнованиях участвовали 122 спортсмена (91 юноша и 31 девушка) из 12 команд муниципальных образований Тюменской области. По результатам соревнований первое общекомандное место завоевали борцы Голышмановского городского округа, второе место - команда Тюменского района, третье - спортсмены Калининского административного округа Тюмени.