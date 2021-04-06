В Голышманово состоялось первенство региона по вольной борьбе

В рамках Первенства Тюменской области по спортивной борьбе (вольная борьба) со 2 по 4 апреля в рабочем посёлке Голышманово прошёл зачёт XXIV Спартакиады учащихся Тюменской области среди юношей и девушек 2005-2007 годов рождения.
В соревнованиях участвовали 122 спортсмена (91 юноша и 31 девушка) из 12 команд муниципальных образований Тюменской области. По результатам соревнований первое общекомандное место завоевали борцы Голышмановского городского округа, второе место - команда Тюменского района, третье - спортсмены Калининского административного округа Тюмени.
"География и количество участников Спартакиады учащихся Тюменской области расширяется. К примеру, в зачёте прошлой Спартакиады по вольной борьбе приняло участие 97 участников (72 юноши и 25 девушек) из 11 команд", - отметил отметил директор Голышмановской СШОР Олег Александрович Ермаков.
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