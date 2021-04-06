В Заводоуковске определили сильнейших гиревиков региона

Со 2 по 4 апреля 2021 года Заводоуковск принимал соревнования XXIV Спартакиады учащихся Тюменской области по гиревому спорту. Мероприятие состоялось в АУ "ЦФОР - Ритм".

Данные соревнования должны были пройти еще в ноябре 2020 года, но несколько раз переносились из-за пандемии коронавируса. Благодаря совместной работе ГАУ ТО "ОСШОР" (директор - Михаил Паутов), АУ ДО МО ЗГО "ДЮСШ" (директор - Елена Белова) и Федерации гиревого спорта в лице Константина Бакума соревнования состоялись.

В турнире приняли участие 17 команд (102 юноши и 52 девушки). Победу праздновали команды Заводоуковского городского округа в первой группе и Исетского района во второй группе. Призёрами в I группе стали команды Тобольска и Ялуторовска, во II группе - Абатского района и Голышмановского городского округа.

Поздравляем победителей и призёров, спасибо всем участникам за напряженную и интересную борьбу. Это были очень яркие и запоминающиеся соревнования!