В Заводоуковске определили сильнейших гиревиков региона

15:02 06 апреля 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото: pixabay.com

Со 2 по 4 апреля 2021 года Заводоуковск принимал соревнования XXIV Спартакиады учащихся Тюменской области по гиревому спорту. Мероприятие состоялось в АУ "ЦФОР - Ритм".

Данные соревнования должны были пройти еще в ноябре 2020 года, но несколько раз переносились из-за пандемии коронавируса. Благодаря совместной работе ГАУ ТО "ОСШОР" (директор - Михаил Паутов), АУ ДО МО ЗГО "ДЮСШ" (директор - Елена Белова) и Федерации гиревого спорта в лице Константина Бакума соревнования состоялись.

В турнире приняли участие 17 команд (102 юноши и 52 девушки). Победу праздновали команды Заводоуковского городского округа в первой группе и Исетского района во второй группе. Призёрами в I группе стали команды Тобольска и Ялуторовска, во II группе - Абатского района и Голышмановского городского округа. 

Поздравляем победителей и призёров, спасибо всем участникам за напряженную и интересную борьбу. Это были очень яркие и запоминающиеся соревнования!

Теги: гиревой спорт
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Май, 2021