Тюменские лыжники на чемпионате России завоевали одиннадцать медалей

Фото - https://t.me/operativnyishtabtyumen

С 27 марта по 4 апреля центром притяжения сильнейших лыжников страны стала Тюменская область. 229 спортсменов (132 мужчины и 97 женщин) из 35 регионов боролись за звания сильнейших на чемпионате России по лыжным гонкам, который прошел на базе ОЦЗВС" Жемчужина Сибири".

Всероссийские соревнования стали первым лыжным мероприятием, на которое после длительного перерыва были допущены зрители. Соскучившись по атмосфере присутствия на стадионе, жители Тюменского региона и близлежащий областей не упустили возможность воочию увидеть выступления атлетов самого высоко класса. За семь соревновательных дней более 4000 болельщиков из Тюмени, Екатеринбурга, Ханты-Мансийска, Челябинска и Кургана поддерживали своих фаворитов на трибунах.

Из-за действия режима повышенной готовности пропускная способность центра зимних видов спорта была ограничена 50%, но все желающие могли наблюдать за происходящим в режиме реального времени в интернете. Суммарное количество просмотров превысило 2 млн.

Больше всего медалей по итогам чемпионата завоевали тюменские лыжники (4 золота, 4 серебра и 3 бронзы). Самыми удачным среди тюменских атлетов старты стали для Татьяны Сориной. У нее два личных золота – в скиатлоне (15 км) и на дистанции 10 км свободным стилем, также в командном спринте в тандеме с Екатериной Смирновой и в эстафете вместе с Ольгой Кучерук, Екатериной Смирновой и Анной Грухвиной.

Результаты соревнований:

Спринт классический (женщины)

1 место - Непряева Наталья (Архангельская область)

2 место - Сорина Татьяна (Тюменская область)

3 место - Ступак Юлия (Республика Коми)

Спринт классический (мужчины)

1 место -Болшунов Александр (Архангельская область)

2 место - Терентьев Александр (Архангельская область, Ненецкий АО)

3 место - Белов Евгений (Тюменская область)

Скиатлон 15 км (женщины)

1 место - Сорина Татьяна (Тюменская область)

2 место - Непряева Наталья (Архангельская область)

3 место - Истомина Мария (Пермский край)

Скиатлон 30 км (мужчины)

1 место - Большунов Александр (Архангельская область)

2 место - Якимушкин Иван (Тюменская область)

3 место- Ларьков Андрей (Республика Татарстан)

Свободный стиль 10 км (женщины)

1 место - Сорина Татьяна (Тюменская область)

2 место - Истомина Мария (Пермский край)

3 место - Рыгалина Анастасия (Москва, Санкт-Петербург)

Свободный стиль 15 км (мужчины)

1 место -Мальцев Артем (Нижегородская область, Республика Мордовия)

2 место Якимушкин Иван (Тюменская область)

3 место -Ларьков Андрей (Республика Татарстан)

Командный спринт, свободный стиль (женщины)

1 место - Тюменская область -1 (Смирнова Екатерина, Сорина Татьяна)

2 место - Архангельская область (Заборская Светлана, Непряева Наталья)

3 место- Сибирский и Дальневосточный Федеральный округ (Баранова Алена, Степанова Вероника)

Командный спринт, свободный стиль (мужчины)

1 место-Архангельская область (Терентьев Александр, Большунов Александр)

2 место - Сахалинская область (Кириллов Иван, Краснов Андрей)

3 место -Тюменская область (Спицов Денис, Якимушкин Иван)

Эстафета 4 х 5км (женщины)

1 место -Тюменская область 1 (Кучерук Ольга, Сорина Татьяна, Смирнова Екатерина, Грухвина Анна)

2 место - Республика Татарстан (Мацокина Христина, Иксанова Алия,Нечаевская Анна, Доценко Анастасия)

3 место - Сибирский и Дальневосточный ФО (Кирпиченко Яна, Черноусова Мария, Головань Диана, Степанова Вероника)

Эстафета 4 х 10 км (мужчины)

1 место - Северо-Западный ФО (Терентьев Александр, Гребенько Александр, Шемякин Алексей, Большунов Александр)

2 место - Тюменская область-1 (Ретивых Глеб, Белов Евгений, Спицов Денис, Якимушкин Иван)

3 место - Республика Коми -1 (Волженцев Станислав, Семиков Илья, Порошкин Илья, Вокуев Ермил)

Масс-старт, классический стиль 30 км (женщины)

1 место- Истомина Мария (Пермский край)

2 место - Рыгалина Анастасия (Москва, Санкт-Петербург)

3 место- Смирнова Екатерина (Тюменская область)

Масс-старт классический стиль 50 км (мужчины)

1 место- Семиков Илья (Республика Коми)

2 место- Шемякин Алексей (Архангельская Область)

3 место - Собакарев Андрей (Новосибирская область)

Фотоотчеты с каждого дня чемпионата России по лыжным гонкам можно посмотреть в группе Центра спортивной подготовки в ВК.