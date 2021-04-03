Областной турнир по лучным боям пройдет в Упорово в мае

федерация лучного боя Тюменской области ВКонтакте

Фестиваль тактических игр пройдет в Упоровском районе 15 мая. Одним из основных его блоков станет проведение областного турнира по лучным боям.

Директор федерации лучного боя Тюменской области Герман Приб рассказал, что они надеются на проведение фестиваля на стадионе, чтобы заснять происходящее коптером. Планируется поставить площадки для страйкбола, пейнтбола.

"Мы проехали по ряду муниципалитетов области. Хотим пригласить сильнейших ребят, проявивших максимальную активность. Идут согласования по количеству участников, по форме проведения, - сообщил он в интервью изданию "Тюменская область сегодня".