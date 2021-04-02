Тюменцы массово пройдут 10 тысяч шагов

В это воскресенье, 4 апреля, в 10:00 в Затюменском парке состоится оздоровительное мероприятие "10 тысяч шагов к жизни". Городской департамент по спорту и молодежной политике приглашает тюменцев присоединиться ко всероссийской акции, приуроченной ко Всемирному дню здоровья.

Перед участниками стоит задача пройти 10 тысяч шагов в свободном темпе по обозначенному маршруту. Также участники мероприятия смогут пройти медицинское тестирование: оценка качественного состава массы тела, измерение артериального давления и скрининг сердца кардиовизором. После завершения марафона тюменцы, прошедшие предварительную регистрацию на сайте, получат сертификаты участника.

Программа мероприятия:

10:00–11:00 — сбор участников и тестирование в палатке здоровья (СШ №2, улица Барнаульская, 17)

11:00-11:10 — открытие

11:10-11:15 — массовая зарядка

11:20 — старт массового захода.