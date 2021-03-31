Тюменцы поборются за медали Первенства России по греко-римской борьбе

13:18 31 марта 2021
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С 1 по 5 апреля в Москве состоится Первенство России по спортивной (греко-римской) борьбе среди юниоров до 24 лет.

Честь нашего региона будут защищать четверо спортсменов команды Тюменской области: Магомед Батыров, Акбар Салихов, Камран Мурадов и Всеволод Бердник. Сопровождает борцов тренер Андрей Дмитриевич Семанов.

Пожелаем нашим парням удачи и успешного выступления! 

Теги: греко-римская борьба
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