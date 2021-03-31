Тюменцы поборются за медали Первенства России по греко-римской борьбе

С 1 по 5 апреля в Москве состоится Первенство России по спортивной (греко-римской) борьбе среди юниоров до 24 лет.
Честь нашего региона будут защищать четверо спортсменов команды Тюменской области: Магомед Батыров, Акбар Салихов, Камран Мурадов и Всеволод Бердник. Сопровождает борцов тренер Андрей Дмитриевич Семанов.
Пожелаем нашим парням удачи и успешного выступления!
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru