Кубок Тюменской области по бодибилдингу определил сильнейших спортсменов региона

Фото: Дмитрий Сиялов

Кубок Тюменской области по бодибилдингу состоялся в минувшие выходные на базе СК "Центральный". В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены региона: члены клубов бодибилдинга и фитнеса юга Тюменской области, а также других региональных федераций ФББР.

Открыла соревнования главный судья – Заслуженный мастер спорта России по бодибилдингу, двукратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка России Наталья Проскурякова.

"Наши участники – это те люди, которые на протяжении многих дней, месяцев, а кто-то и лет, неустанно посещает тренажерный зал для того, чтобы сделать свое тело не только красивым, но и спортивным. Многие из них примут участие на Международном турнире, который состоится через неделю в Красноярске, некоторые меньше чем через месяц в Кубке России в Краснодаре, кто-то примет участие в чемпионате Европы, который пройдет в Испании. Хочу пожелать всем участникам достижения тех вершин, которых они достойны", – поприветствовала Наталья Проскурякова.

Кубок прошел по 19 категориям среди юниоров и юниорок, а также среди женщин, мужчин и мастеров. Это "Бодифитнес", "Бодибилдинг", "Классический бодибилдинг", "Атлетик", "Фитнес-бикини", "Фитнес-модель", "Пляжный бодибилдинг", Wellness и Muscular.

Зрители активно поддерживали спортсменов из десяти регионов. Победителями стали не только тюменские спортсмены, но и участники из других регионов: Евгений Суханов из Пермского края – абсолютный победитель в категории бодибилдинг, Ольга Хасанова из Тюмени – абсолютный победитель в категории фитнес-бикини, Дарья Симонова из Челябинской области – чемпион в категории фитнес-модель, а Артем Терентьев из Тюмени – победитель в пляжном бодибилдинге.

Посмотреть фото с мероприятия, а также ознакомиться с итоговыми протоколами соревнований можно в группе ВКонтакте "Федерация бодибилдинга Тюменской области".

Организаторами выступили ОО "Федерация бодибилдинга Тюменской области", ГАУ ТО "ДЭССО" СК "Центральный" и ГАУ ТО "ЦСП" при поддержке Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.