ФК "Тюмень" продолжил борьбу в рамках сезона ПФЛ

Фото пресс-службы ФК "Тюмень"

Футболисты клуба "Тюмень" вернулась с третьего тренировочного сбора в рамках подготовки, где успешно провели серию контрольных матчей. 4 апреля они выйдут на поле против "Волги" из Ульяновска, которые на данный момент занимают третью строчку турнирной таблицы.

ФК "Тюмень" в четвертой группе ПФЛ занимает второе место в турнирной таблице, уступая "Новосибирску". Главное изменение продолжения сезона в том, что на трибуны наконец-то пустят болельщиков.

Тюменцы продолжают тренироваться под началом главного тренера Игоря Меньщикова. А вот старший тренер Сергей Попков, а также Тимур Касимов перешли в казахстанский клуб "Окжетпес". Их посты заняли Тарас Тризна и Валерий Алескаров соответственно. Кроме того, во время зимнего трансферного окна "Тюмень" покинули семь футболистов: Аркадий Симанов, Руслан Навлётов, Никита Чалый, Андрей Титов, Тимур Байжанов, Дмитрий Садов и Евгений Ушаков.

Ряды команды пополнили шесть футболистов. Пятеро из них до этого представляли клубы ФНЛ – Сергей Киряков (тольяттинский "Акрон"), Даниил Криворучко ("Оренбург"), Виталий Горулёв ("СКА-Хабаровск"), Максим Казанков ("Томь") и Никита Мацхарашвили ("Шинник"). Из чемпионата Армении перешёл Максим Машнёв ("Урарту"), пишет "Вслух.ру".