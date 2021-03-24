Тюменки выступят на первенстве страны по вольной борьбе

17:15 23 марта 2021
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Первенство России по вольной борьбе среди девушек до 16 лет состоится в Калуге с 25 по 28 марта. Честь тюменского региона будут защищать пять спортсменок областной спортивной школы олимпийского резерва.

Девушки пробились на всероссийские соревнования после успешного выступления на Первенстве Уральского федерального округа по вольной борьбе (девушки до 16 лет), завершившемся в Надыме.

На прошедших соревнованиях в весовой категории 62 кг лучшей стала Ксения Петрова, в категории 54 кг первое место заняла Дарья Попова, Гаяне Топоркова выиграла золото в категории 50 кг, и еще одна победа на счету Элианы Скрипниковой (42 кг). Также право представить Тюмень на высшем уровне заслужила Лидия Зарубина, ставшая второй в категории 39 кг.

Добавим, что помимо этого на счету Тюменской области – две бронзовые медали. Отличились Дарья Савельева (46 кг) и Валерия Басова (54 кг).

Теги: борьба
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