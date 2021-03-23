Тюмень примет чемпионат России по лыжным гонкам

12:00 23 марта 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

С 27 марта по 4 апреля в областном центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" пройдет чемпионат России по лыжным гонкам.

Побороться за медали чемпионата съедутся спортсмены региональных сборных команд и национальной сборной команды России. Активную подготовку к соревнованиям в Тюмени сейчас ведут Александр Большунов и Иван Якимушкин.

Чемпионат пройдет со зрителями. Билеты на чемпионат можно приобрести в кассе Легкоатлетического манежа, в дни соревнований они также будут продаваться в кассе "Жемчужины Сибири".

Организаторы просят зрителей пребывать на стадион заранее, вход для зрителей открыт с 09.00 часов, а также соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 м и масочный режим. 

Теги: лыжные гонки
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Апрель, 2021