Тюмень примет чемпионат России по лыжным гонкам

С 27 марта по 4 апреля в областном центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" пройдет чемпионат России по лыжным гонкам.

Побороться за медали чемпионата съедутся спортсмены региональных сборных команд и национальной сборной команды России. Активную подготовку к соревнованиям в Тюмени сейчас ведут Александр Большунов и Иван Якимушкин.

Чемпионат пройдет со зрителями. Билеты на чемпионат можно приобрести в кассе Легкоатлетического манежа, в дни соревнований они также будут продаваться в кассе "Жемчужины Сибири".

Организаторы просят зрителей пребывать на стадион заранее, вход для зрителей открыт с 09.00 часов, а также соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 м и масочный режим.