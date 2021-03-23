Тюмень примет чемпионат России по лыжным гонкам

С 27 марта по 4 апреля в областном центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" пройдет чемпионат России по лыжным гонкам.
Побороться за медали чемпионата съедутся спортсмены региональных сборных команд и национальной сборной команды России. Активную подготовку к соревнованиям в Тюмени сейчас ведут Александр Большунов и Иван Якимушкин.
Чемпионат пройдет со зрителями. Билеты на чемпионат можно приобрести в кассе Легкоатлетического манежа, в дни соревнований они также будут продаваться в кассе "Жемчужины Сибири".
Организаторы просят зрителей пребывать на стадион заранее, вход для зрителей открыт с 09.00 часов, а также соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 м и масочный режим.
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