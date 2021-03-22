Воспитанники "Прибоя" завоевали путёвки на Первенство России по греко-римской борьбе

Фото: Федерация спортивной борьбы Тюменской области

Первенство УрФО по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет памяти Мастера спорта СССР по классической борьбе Сергея Худякова состоялось 20-21 марта.

Хорошие результаты показали воспитанники спортивной школы "Прибой". В весовой категории 92 кг лучшим стал Илья Тюнягин, а Егор Егоров выиграл бронзу в весовой категории 68 кг. Тренеры: Минибаев Ал.Аб., Минибаев Аб.Аб., Зуев Е.А., Семанов А.Д.

Таким образом, ребята завоевали путевки на первенство России, которое состоится в Уфе с 13 по 16 апреля. Добавим, что всего через данное первенство УрФО на всероссийские соревнования пробились восемь тюменских спортсменов.