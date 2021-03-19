Призовой фонд Кубка Тюменской области по бодибилдингу составит 150 000 рублей

Фото Федерации бодибилдинга Тюменской области

Более 200 спортсменов из разных регионов УФО и России приедут на Открытый Кубок Тюменской области по бодибилдингу, который состоится 27 марта в СК "Центральный" (г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 60). Призовой фонд соревнований составит 150 000 рублей, победители и призеры во всех номинациях будут награждены кубками, медалями, дипломами соответствующих степеней, ценными призами.

Чемпионат проводится по 19 категориям среди юниоров и юниорок 18-23 года: "Бодифитнес", "Бодибилдинг", "Классический бодибилдинг", "Атлетик", "Фитнес-бикини", "Фитнес-модель", "Пляжный бодибилдинг", "Wellness" и "Muscular". В рамках турнира будут выполнены разрядные нормативы Единой Всероссийской спортивной классификации.

Соревнование проводится ежегодно Федерацией бодибилдинга Тюменской области, члены которой являются чемпионами мира, Европы, России. Победители регионального турнира буду представлять Тюменскую область в сборных командах на общероссийских и международных официальных соревнованиях.

Заявки от участников принимаются до 25 марта. Обязательная предварительная онлайн-регистрация проходит на сайте Федерации. Положение о проведении соревнований, форма для аккредитации журналистов и репортеров, дополнительная информация размещены в группе Федерации Тюменской области по бодибилдингу ВКонтакте.

Зрителей соревнований ждут фото и автограф-сессия со спортсменами, розыгрыш спортивных призов, выставка спортивного оборудования, питания и одежды. Билеты стоимостью 500 рублей можно прибрести на сайте единого билетного пространства "Kassy.ru".

Организаторами выступают ОО "Федерация бодибилдинга Тюменской области", ГАУ ТО "ДЭССО" СК "Центральный" и ГАУ ТО "ЦСП" при поддержке Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.